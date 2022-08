Ultime Notizie – Draghi: “Nel 2022 cresceremo più di Germania, Francia e Usa” – Video (Di giovedì 4 agosto 2022) “La crescita annuale finora si attesta al 3,4%, più di quanto stimato dal Mef in aprile per tutto il 2022. Un dato molto positivo sia se lo confrontiamo al passato recente che con tutti gli altri paesi. Il confronto con il passato vede negli ultimi due anni una crescita straordinaria e la previsione del Fondo monetario internazionale ci vede crescere più della Germania, della Francia, dell’area europea e degli Stati Uniti. Anche il tasso d’occupazione è incoraggiante”. Così il premier Mario Draghi in conferenza stampa. Dati incoraggianti sull’economia italiana “ma ci sono anche nuvole all’orizzonte, la crisi energetica, il prezzo gas e il rallentamento dell’economia nel resto mondo” delineano “previsioni preoccupanti per il futuro. Noi siamo andati molto bene, le previsioni terribili a inizio anno sono state ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 4 agosto 2022) “La crescita annuale finora si attesta al 3,4%, più di quanto stimato dal Mef in aprile per tutto il. Un dato molto positivo sia se lo confrontiamo al passato recente che con tutti gli altri paesi. Il confronto con il passato vede negli ultimi due anni una crescita straordinaria e la previsione del Fondo monetario internazionale ci vede crescere più della, della, dell’area europea e degli Stati Uniti. Anche il tasso d’occupazione è incoraggiante”. Così il premier Marioin conferenza stampa. Dati incoraggianti sull’economia italiana “ma ci sono anche nuvole all’orizzonte, la crisi energetica, il prezzo gas e il rallentamento dell’economia nel resto mondo” delineano “previsioni preoccupanti per il futuro. Noi siamo andati molto bene, le previsioni terribili a inizio anno sono state ...

