Terribile incidente sul GRA | morto centauro

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 4 agosto 2022) Ancora sangue sulle strade della Capitale, ancora (purtroppo) unmortale. Questa volta a perdere la vita sul Grande Raccordo Anulare, una delle arterie principali di Roma, un, in quello che sembrerebbe essere stato unautonomo.mortale sul Raccordo Il drammaticoè avvenuto intorno alle 13.15 di oggi sul Raccordo, al km 52,500, tra Ostiense e Laurentina, in carreggiata esterna. A perdere la vita, per cause ancora tutte da accertare, un. Inizialmente era previsto l’atterraggio dell’elisoccorso, ma purtroppo le condizioni dell’uomo sono apparse subito critiche e il personale sanitario del 118 non ha potuto fare molto se non constatare il decesso. Traffico in tilt Sul posto il personale Anas e la Polizia Stradale per tutti i ...