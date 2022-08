Stallo Candidati | alta tensione | cosa succede nel centrodestra

(Di giovedì 4 agosto 2022) Sin dal principio, nel, erano emersi malumori da parte dei centristi che fanno parte della coalizione per la ripartizione deiai collegi uninominali. Nodo spinoso, difficile da risolvere. E infatti, indiscrezioni rilanciate dall'agenzia di stampa Agi, danno conto del fatto che la trattativa sarebbe in fase di. Dopo il confronto della vigilia - mercoledì 3 agosto - il tavolo non è stato ancora convocato oggi, mentre si susseguono gli incontri bilaterali tra gli 'sherpa' dei vari partiti. Dopo l'accordo sui collegi riservati ai tre principali partiti - 98 a Fratelli d'Italia, 70 a Lega, e 42 a Forza Italia - il nodo da risolvere, come detto, riguarda la quota da destinare ai centristi. L'intesa siglata tra i leader prevedeva undici seggi a Noi con L'Italia di Maurizio Lupi e Coraggio Italia di Luigi ...

Giornale di Sicilia

Più di qualcuno, commentando i negoziati intra dem e azionisti, già ipotizzava lo strappo. Né faceva ben sperare l'ora di ritardo con ... rimaneva il veto suidivisivisi nei collegi ...Unonei risultati per tentare di arginare il trionfo del centrodestra alle urne. Sembra ... Si tratta di sfide apertissime, in cui i nomi deie le intese incideranno assai sul risultato ... Regionali in Sicilia, ancora stallo su Musumeci e la Lega indicherà un candidato Più di qualcuno, commentando i negoziati in stallo tra dem e azionisti, già ipotizzava lo strappo. Né faceva ben sperare l'ora di ritardo con cui ha preso avvio, ieri ...Dopo la linea dura sul tetto dei due mandati, si aprono spiragli nel dialogo tra Beppe Grillo e Giuseppe Conte sulle regole per le candidature in vista delle elezioni 2022.