“Non ce la faccio più”. Titoli di coda sul matrimonio: è addio tra le due star (Di giovedì 4 agosto 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo in crisi e il divorzio sembra essere imminente. Il programma televisivo Los Angeles de la Mañana, che già lo scorso anno si era occupato della rottura, poi rientrata, tra il calciatore del Paris Saint-Germain e la showgirl, ha scodellato un audio che non ammette molti dubbi: “Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce la faccio più e perché ho chiesto il divorzio”. Le parole sono rivolte da Wanda, che negli ultimi giorni sui social ha voluto mostrare il suo fisico al naturale lanciando messaggi sul body-positive, a Carmen, domestica della famiglia. Il messaggio audio alla signora che lavora a casa Icardi è stato mandato in onda integralmente: “Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ... Leggi su iltempo (Di giovedì 4 agosto 2022) Wanda Nara e Mauro Icardi sono di nuovo in crisi e il divorzio sembra essere imminente. Il programma televisivo Los Angeles de la Mañana, che già lo scorso anno si era occupato della rottura, poi rientrata, tra il calciatore del Paris Saint-Germain e la showgirl, ha scodellato un audio che non ammette molti dubbi: “Sto organizzando un po' le cose per il divorzio perché non ce lapiù e perché ho chiesto il divorzio”. Le parole sono rivolte da Wanda, che negli ultimi giorni sui social ha voluto mostrare il suo fisico al naturale lanciando messaggi sul body-positive, a Carmen, domestica della famiglia. Il messaggio audio alla signora che lavora a casa Icardi è stato mandato in onda integralmente: “Carmen, sono venuta qui in Argentina perché sto per divorziare da Mauro. Lo sto organizzando. Rimarrei ancora qualche giorno e poi tornerò a prenderti il ...

