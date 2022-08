Mancini | «Zaniolo è meglio che si sbrighi | il tempo corre…»

(Di giovedì 4 agosto 2022) Il c.t. della Nazionale italiana Robertoha parlato di, dando un consiglio importante al calciatore Il commissario tecnico della Nazionale Roberto, in una lunga intervista a Il Giornale, ha parlato anche di Nicolò– «Ha qualità come le aveva anni fa. È giovane, ma èche siperché ilcorre. Capisco abbia persoper gli infortuni, però passano anche gli anni». LEGGI QUI L’INTERVISTA COMPLETA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Il commissario tecnico della Nazionale Roberto, in una lunga intervista a Il Giornale, ha parlato anche di Nicolò ... Roberto Mancini, CT della Nazionale italiana ... Sugli altri calciatori: "Insigne al Toronto, vediamo, le porte della Nazionale sono sempre aperte. Zaniolo È giovane, ma è meglio che si sbrighi ... Nell'intervista rilasciata oggi, una frase di Mancini su Zaniolo ha scatenato la polemica tra i tifosi per presunti riferimenti al mercato.