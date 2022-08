LIVE Atletica, Mondiali U20 in DIRETTA: 4×100 maschile e femminile centrano la qualificazione in finale! (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.24 Questa la seconda semifinale: Bascombe (Trinidad e Tobago), Inkster (Australia), Walton (Regno Unito), Lyston (Giamaica), Tanderud (Svezia), Brahe-Pedersen (Stati Uniti), Chacon (Guatemala), Aladeloye (Nigeria). 23.22 Vince Viwe Jingqi (Sudafrica) in 23?12 davanti alla greca Polyniki Emmanouilidou (23?20), terza la cubana Yarima Garcia in 23?40. 23.20 In pista si prosegue con le semifinali dei 200 metri piani femminili, ci saranno tre serie delle quali si qualificheranno le prime due e i due migliori tempi tra gli esclusi, questa la prima: Chukwuka (Nigeria), Amundsen (Norvegia), Alonzo Tejada (Repubblica Dominicana), Emmanouilidou (Grecia), Garcia (Cuba), Jingqi (Sudafrica), McDermott (Canada), Lindahl (Svezia). 23.18 Nell’asta maschile Alasaari (Finlandia), Martinez (Spagna) e Marburger ... Leggi su oasport (Di giovedì 4 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA23.24 Questa la seconda semifinale: Bascombe (Trinidad e Tobago), Inkster (Australia), Walton (Regno Unito), Lyston (Giamaica), Tanderud (Svezia), Brahe-Pedersen (Stati Uniti), Chacon (Guatemala), Aladeloye (Nigeria). 23.22 Vince Viwe Jingqi (Sudafrica) in 23?12 davanti alla greca Polyniki Emmanouilidou (23?20), terza la cubana Yarima Garcia in 23?40. 23.20 In pista si prosegue con le semifinali dei 200 metri piani femminili, ci saranno tre serie delle quali si qualificheranno le prime due e i due migliori tempi tra gli esclusi, questa la prima: Chukwuka (Nigeria), Amundsen (Norvegia), Alonzo Tejada (Repubblica Dominicana), Emmanouilidou (Grecia), Garcia (Cuba), Jingqi (Sudafrica), McDermott (Canada), Lindahl (Svezia). 23.18 Nell’astaAlasaari (Finlandia), Martinez (Spagna) e Marburger ...

