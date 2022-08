Giorgio Tirabassi: l’attore di Distretto di polizia sconvolge con un annuncio improvviso (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno dei più noti attori televisivi italiani, Giorgio Tirabassi, ha da poco da un annuncio tramite i suoi profili social: di cosa si tratta? Giorgio Tirabassi è uno degli attori… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 4 agosto 2022) Uno dei più noti attori televisivi italiani,, ha da poco da untramite i suoi profili social: di cosa si tratta?è uno degli attori… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

infoitcultura : Lutto Giorgio Tirabassi, l'addio è struggente - ParliamoDiNews : Lutto Giorgio Tirabassi, l’addio è struggente. Un dolore devastante per la grande perdita #lutto #giorgio… - MichaelDones91 : @fyoobas Ma come cos’è?! ?? Non conosci il mitico commissario Ardenzi e l’ispettore Belli? ?????? Giorgio Tirabassi e R… - 24Trends_Italia : 1. Napoli Mallorca - 100mille+ 2. Fabregas - 50mille+ 3. Classifica Atp - 50mille+ 4. Giancarlo Giannini - 50mille… - mino11986366 : Giorgio Tirabassi, terribile tragedia nel mondo dell'intrattenimento: 'R... -