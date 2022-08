Festa della mozzarella di Cancello ed Arnone: torna la più antica manifestazione dedicata alla bufala (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 8 minutiPromossa dal Comune di Cancello ed Arnone e dalla Pro Loco Terre di Cancia e Lanio con la direzione artistica di Gianni Simioli, la Festa annuncia grandi ospiti, artisti, premi e riconoscimenti come la nomina di STEFANO DE MARTINO a primo AMBASCIATORE NEL MONDO della mozzarella DI bufala DI Cancello ED Arnone. Il Premio ECCELLENZE VOLTURNO 2022 a: MASSIMILIANO GALLO per il film mozzarella Stories di Edoardo De Angelis; FRANCO RICCIARDI l’artista dell’anno idolo delle nostre periferie; DON MAURIZIO PATRICIELLO parroco al Parco Verde di Caivano dallo scorso marzo sotto scorta per il suo impegno civico e contro l’illegalità Con loro una agguerrita squadra di volti e nomi della ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 4 agosto 2022) Tempo di lettura: 8 minutiPromossa dal Comune diede dPro Loco Terre di Cancia e Lanio con la direzione artistica di Gianni Simioli, laannuncia grandi ospiti, artisti, premi e riconoscimenti come la nomina di STEFANO DE MARTINO a primo AMBASCIATORE NEL MONDODIDIED. Il Premio ECCELLENZE VOLTURNO 2022 a: MASSIMILIANO GALLO per il filmStories di Edoardo De Angelis; FRANCO RICCIARDI l’artista dell’anno idolo delle nostre periferie; DON MAURIZIO PATRICIELLO parroco al Parco Verde di Caivano dallo scorso marzo sotto scorta per il suo impegno civico e contro l’illegalità Con loro una agguerrita squadra di volti e nomi...

