**Elezioni: Letta alle prese con puzzle alleanze, tra territori in ansia e aspettative partner** (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago (Adnkronos) - Prosegue a zig zag tra le mille variabili del gioco delle alleanze il lavoro per comporre le liste dei Democratici e progressisti, in vista della Direzione Pd della prossima settimana. Enrico Letta, che continua a tenere contatti con tutti, ha messo in pausa per un attimo i fondatori della lista aperta: gli incontri con Demos, Psi e Articolo 1 di questa settimana si terranno nei prossimi giorni. Un modo, per il segretario del Pd, per concentrarsi sulle 'pratiche' SI-Verdi e Di Maio-Tabacci. Nel faticoso lavoro di composizione dell'alleanza elettorale tutto si tiene. E dopo la chiusura dell'intesa con Carlo Calenda gli alleati (anche potenziali) del Pd restano tutti alla finestra rivolgendo al Nazareno la medesima domanda: "Quanto spazio avremo?". Una domanda cui Letta potrà ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) Roma, 4 ago (Adnkronos) - Prosegue a zig zag tra le mille variabili del gioco delleanze il lavoro per comporre le liste dei Democratici e progressisti, in vista della Direzione Pd della prossima settimana. Enrico, che continua a tenere contatti con tutti, ha messo in pausa per un attimo i fondatori della lista aperta: gli incontri con Demos, Psi e Articolo 1 di questa settimana si terranno nei prossimi giorni. Un modo, per il segretario del Pd, per concentrarsi sulle 'pratiche' SI-Verdi e Di Maio-Tabacci. Nel faticoso lavoro di composizione dell'anza elettorale tutto si tiene. E dopo la chiusura dell'intesa con Carlo Calenda gliati (anche potenziali) del Pd restano tutti alla finestra rivolgendo al Nazareno la medesima domanda: "Quanto spazio avremo?". Una domanda cuipotrà ...

marcotravaglio : Dopo un lungo e straziante travaglio in sala parto, Letta e Calenda – per gli amici “i Calettaz” – sono lieti di an… - GiovaQuez : Letta (PD): 'Con questa legge elettorale, se crei un'alleanza larga le elezioni probabilmente le vinci, se vai da s… - pietroraffa : Conte che definisce 'ammucchiata' l'accordo Letta-Calenda dopo essere stato al Governo con quasi tutti i partiti es… - NetGiorgio : RT @LaVeritaWeb: Enrico Letta, che si era candidato proprio a Siena, evita il dossier. Matteo Salvini: «Il piano è un’ulteriore mazzata».… - Canio44536762 : RT @ErmannoKilgore: #Calenda: “Per me e #Letta la speranze è che il premier resti #Draghi”Non si capisce perché non lo dicano chiaro? Illud… -