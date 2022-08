CorSport: la Juve a Villar Perosa per avere delle risposte che stavolta è difficile trovare (Di giovedì 4 agosto 2022) Oggi è in programma la festa della Juventus a Villar Perosa, un appuntamento storico, con una partita tra Juve A e Juve B. Un appuntamento, soprattutto, che è sempre servito a rispondere alle domande pre-campionato. Domande a cui, oggi, però, scrive Roberto Perone sul Corriere dello Sport, è difficile trovare una risposta. “Gli Agnelli dell’ultima generazione, che portino questo cognome o no, hanno compreso che Villar Perosa è il luogo delle domande. Nell’ultima esibizione pre-covid, la vigilia di Ferragosto del 2019, Madama regnava indiscussa, Ronaldo era il suo profeta e Maurizio Sarri la scommessa di una via nuova al successo, meno “Juventina” e più europea. Tre anni dopo si riparte dalla prima stagione senza ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 4 agosto 2022) Oggi è in programma la festa dellantus a, un appuntamento storico, con una partita traA eB. Un appuntamento, soprattutto, che è sempre servito a rispondere alle domande pre-campionato. Domande a cui, oggi, però, scrive Roberto Perone sul Corriere dello Sport, ètrovare una risposta. “Gli Agnelli dell’ultima generazione, che portino questo cognome o no, hanno compreso cheè il luogodomande. Nell’ultima esibizione pre-covid, la vigilia di Ferragosto del 2019, Madama regnava indiscussa, Ronaldo era il suo profeta e Maurizio Sarri la scommessa di una via nuova al successo, meno “ntina” e più europea. Tre anni dopo si riparte dalla prima stagione senza ...

CorSport : La prima pagina del Corriere dello Sport-Stadio: ?? Lazio, Sarri show: l'intervista esclusiva ?? Kvara, gol e fant… - napolista : CorSport: la #Juve a Villar Perosa per avere delle risposte che stavolta è difficile trovare Anche l’Avvocato sar… - infoitsport : Perrone sul CorSport: 'Juve, mercato e Pogba: a Villar Perosa risposte difficili da trovare' - TUTTOJUVE_COM : Perrone (Corsport): 'Juve a Villar Perosa per avere risposte difficili da trovare' - TUTTOJUVE_COM : Corsport - Juve, si va verso il 'no' a Depay -