Calcio: Siviglia, ufficiale l'acquisto di Telles in prestito dal Manchester United (Di giovedì 4 agosto 2022) Siviglia, 4 ago. - (Adnkronos) - Il Siviglia ufficializza l'acquisto di Alex Telles. Il terzino sinistro brasiliano, 29 anni, arriva dal Manchester United con la formula del prestito fino al termine della stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022), 4 ago. - (Adnkronos) - Ilufficializza l'di Alex. Il terzino sinistro brasiliano, 29 anni, arriva dalcon la formula delfino al termine della stagione.

TV7Benevento : Calcio: Siviglia, ufficiale l'acquisto di Telles in prestito dal Manchester United - - LazialeLeale : #Acerbi massacrato, giusto!! #Keita c’è chi lo rivorrebbe. #Patric addirittura idolo! Coerenza zero per chi non ris… - frapietrella : Luis Alberto tifa Siviglia, è cresciuto nel Siviglia, se n’è andato a 20 anni. È un obiettivo di vita, giusto o sba… - susydigennaro : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Luis Alberto vuole andare al Siviglia per chiudere la carriera in Spagna' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: LAZIO - Sarri: 'Luis Alberto vuole andare al Siviglia per chiudere la carriera in Spagna' -