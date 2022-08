Alberto Matano e l’amore con Riccardo Mannino: “Non ho mai mentito, ho taciuto piuttosto che dire una non verità” (Di giovedì 4 agosto 2022) “Non ho mai mentito, piuttosto ho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Ho taciuto piuttosto che dire una ‘non verità’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro”. Così Alberto Matano a proposito della storia d’amore con Riccardo Mannino, suggellata di recente con un matrimonio officiato dall’amica Mara Venier, che è stata anche colei che ha dato alla coppia la spinta per fare il grande passo. “Ci abbiamo pensato tante volte: ‘Lo faremo’. Mancava quel centimetro finale che è arrivato grazie a lei. Eravamo quasi alla meta, Mara lo sapeva e siccome ci vuole bene ha colto il momento in quella famosa cena: ‘Quando vi decidete?’. La verità è che nessuno faceva il passo di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 4 agosto 2022) “Non ho maiho tenuto privato il mio rapporto, sono stato in silenzio. Hocheuna ‘non’, per proteggere la relazione. L’ho tenuta in un luogo sicuro”. Cosìa proposito della storia d’amore con, suggellata di recente con un matrimonio officiato dall’amica Mara Venier, che è stata anche colei che ha dato alla coppia la spinta per fare il grande passo. “Ci abbiamo pensato tante volte: ‘Lo faremo’. Mancava quel centimetro finale che è arrivato grazie a lei. Eravamo quasi alla meta, Mara lo sapeva e siccome ci vuole bene ha colto il momento in quella famosa cena: ‘Quando vi decidete?’. Laè che nessuno faceva il passo di ...

