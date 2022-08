Ultime Notizie – Marco Cappato in caserma | autodenuncia per aiuto suicidio Elena

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di mercoledì 3 agosto 2022)è appena entrato nella stazione dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano perrsi. Il tesoriere della Fondazione Coscioni si è presentato presso ladi Milano Centro dopo aver accompagnato la signorain una Clinica di Basilea in Svizzera. La donna di 69 anni della provincia di Venezia era affetta da una grave patologia oncologica. Sto entrando nella stessadell’per dj fabo. Ci hanno sbarrato la strada delle leggi di iniziativa popolare e Parlamentare, dei referendum. Non ci arrendiamo. pic.twitter.com/gHIqMsimti —(@) August 3, 2022 Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione