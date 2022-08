Trainwreck | Woodstock ’99 | la recensione | Tre giorni di pace | amore e musica | ma non stavolta

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Ladi'99: la docuserie in tre puntate, in streaming su Netflix dal 3 agosto, svela i retroscena di una storia davvero incredibile, quella volta che la, invece che unire, ha creato divisioni e violenza. "Siamo in Bosnia?" si chiede un giornalista che sta passando vicino alla location dove si è svolta la riedizione del Festival didel 1999. Siamo a Rome, stato di New York, il 26 luglio del 1999. Si è appena conclusa l'edizione del trentennale di. E no, non è stata la tredidel 1969. È stata un vero e proprio disastro, l'esatto contrario di quello che era accaduto nel 1969 a Bethel, New York. Nelladi ...

YolBlog : Trainwreck: Woodstock '99 - finì in fiamme, rivolte e distruzione su Netflix il racconto dei protagonisti… -

Movieplayer.it

La trama di Trainwreck: Woodstock ’99 (2022). Woodstock '99 avrebbe dovuto celebrare la pace, l'amore e la grande musica diventando l'emblema del millennio. Il festival è invece degenerato nel ...Woodstock ’99’ is a three-part docuseries from Jamie Crawford that looks at the much-maligned revival of the Woodstock music festival in 1999. The three-day event faced several problems throughout, ...