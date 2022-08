Saltano i nervi tra consiglieri comunali a Riva del Garda, da un leghista mani in faccia a uno del Pd: si dimette (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla fine ha deciso di dimettersi il capogruppo della Lega al Consiglio comunale di Riva del Garda, nel Trentino, Vittorio Ferraglio, dopo la rissa scoppiata ieri 2 agosto con un collega del Pd. Come già mostra la foto diffusa dal consigliere dem Alessio Zanoni, durante la riunione il leghista si è alzato in piedi e ha messo le mani in faccia a Gabriele Bertoldi. «Già settimane addietro, fuori dai lavori del consiglio comunale, il consigliere Ferraglia si era profuso in frasi “scherzose” come “se vai avanti così ti aspetto di fuori“», ha raccontato in un post su Facebook il consigliere del Pd. Lo stesso Bertoldi sostiene che non si sia trattato di un semplice scatto d’ira. Ferraglia, infatti, avrebbe agito in quel modo «solo dopo aver constatato che l’alzarsi in piedi e il mostrare la ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Alla fine ha deciso dirsi il capogruppo della Lega al Consiglio comunale didel, nel Trentino, Vittorio Ferraglio, dopo la rissa scoppiata ieri 2 agosto con un collega del Pd. Come già mostra la foto diffusa dal consigliere dem Alessio Zanoni, durante la riunione ilsi è alzato in piedi e ha messo leina Gabriele Bertoldi. «Già settimane addietro, fuori dai lavori del consiglio comunale, il consigliere Ferraglia si era profuso in frasi “scherzose” come “se vai avanti così ti aspetto di fuori“», ha raccontato in un post su Facebook il consigliere del Pd. Lo stesso Bertoldi sostiene che non si sia trattato di un semplice scatto d’ira. Ferraglia, infatti, avrebbe agito in quel modo «solo dopo aver constatato che l’alzarsi in piedi e il mostrare la ...

