Roma, tutto fatto per Wijnaldum: il centrocampista è atteso nella Capitale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sulla carta a chiudere le operazioni che stanno facendo sognare i tifosi della Roma è il general manager Tiago Pinto. Ma con il passare delle settimane, nella Capitale la sensazione che quello in atto sia a tutti gli effetti un calciomercato diretto e studiato da José Mourinho sta prendendo sempre più piede. Perché rispetto ad un progetto che – soltanto 12 mesi fa – prevedeva pianificazione e investimenti su giovani promesse, il modo di lavorare del club dei Friedkin sta dicendo tutt’altro. Prima con Matic, il 34enne di sicura affidabilità voluto dallo Special One, poi Paulo Dybala – tutt’altro che una promessa – e adesso Georginio Wijnaldum. Perché ora per il centrocampista del Paris Saint-Germain è davvero tutto fatto e, a Trigoria, Mourinho attende soltanto ... Leggi su open.online (Di mercoledì 3 agosto 2022) Sulla carta a chiudere le operazioni che stanno facendo sognare i tifosi dellaè il general manager Tiago Pinto. Ma con il passare delle settimane,la sensazione che quello in atto sia a tutti gli effetti un calciomercato diretto e studiato da José Mourinho sta prendendo sempre più piede. Perché rispetto ad un progetto che – soltanto 12 mesi fa – prevedeva pianificazione e investimenti su giovani promesse, il modo di lavorare del club dei Friedkin sta dicendo tutt’altro. Prima con Matic, il 34enne di sicura affidabilità voluto dallo Special One, poi Paulo Dybala – tutt’altro che una promessa – e adesso Georginio. Perché ora per ildel Paris Saint-Germain è davveroe, a Trigoria, Mourinho attende soltanto ...

