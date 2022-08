Queste due mappe non dimostrano una manipolazione dei media sul cambiamento climatico (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 28 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente due mappe relative alle previsioni del tempo in Germania. La prima è datata 21 giugno 2017, rileva temperature comprese tra i 20 e i 37 gradi ed è colorata di verde. La seconda è invece datata 21 giugno 2022, rileva temperature tra i 19 e i 32 gradi ed è colorata sui toni del rosso e dell’arancione, che nello spettro cromatico sono comunemente associati a temperature più alte. L’immagine che mette a confronto le due mappe è accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Un bell’esempio del potere della “comunicazione”… Meteo in Germania, sopra nel 2017 con temperature più alte, sotto lo scenario apocalittico del 2022 che pare stia andando tutto a fuoco e invece vai a vedere e le temperature sono minori… ecco come manipolano la nostra percezione della ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il 28 luglio 2022 su Facebook è stato pubblicato un post contenente duerelative alle previsioni del tempo in Germania. La prima è datata 21 giugno 2017, rileva temperature comprese tra i 20 e i 37 gradi ed è colorata di verde. La seconda è invece datata 21 giugno 2022, rileva temperature tra i 19 e i 32 gradi ed è colorata sui toni del rosso e dell’arancione, che nello spettro cromatico sono comunemente associati a temperature più alte. L’immagine che mette a confronto le dueè accompagnata da un testo, scritto dall’autore del post, in cui si legge: «Un bell’esempio del potere della “comunicazione”… Meteo in Germania, sopra nel 2017 con temperature più alte, sotto lo scenario apocalittico del 2022 che pare stia andando tutto a fuoco e invece vai a vedere e le temperature sono minori… ecco come manipolano la nostra percezione della ...

