Oro | prezzo spot in lieve rialzo a 1 768 dollari

ROMA – E' in lieve rialzo il prezzo spot dell'oro questa mattina. Con il dollaro che perde leggermente terreno sui mercati valutari, il metallo prezioso con consegna immediata è quotato a 1.768 dollari l'oncia, con una variazione positiva di +0,43%. E' quanto si legge in un breve lancio odierno dell'agenzia di stampa Ansa.

