Mondo Rai Appuntamenti e novità

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – La vita propone instancabilmente bivi, scelte, opzioni tra le quali orientarsi, da un ‘offerta di lavoro a una proposta di matrimonio passando per la scelta del nome del futuro figlio. Nella puntata di domani di “HELP – Ho un dubbio”, in onda in seconda serata su Rai 2, i concorrenti torneranno a chiedere aiuto al programma condotto da Caterina Balivo per compiere una scelta. Ciascun componente del pubblico in studio dovrà votare tramite un telecomando con sole due opzioni e decidere per quale delle due propende. La votazione avverrà più volte durante il racconto a mano a mano che la storia del concorrente verrà spiegata con ulteriori dettagli: il pubblico, infatti, potrà cambiare opinione fino a quando Caterina Balivo decreterà il momento dell’ultima votazione. A supporto del racconto del concorrente ci saranno videomessaggi di amici, conoscenti e parenti interessati a ...