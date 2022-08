Mai così tanti immigrati dal 2016: 42mila da inizio 2022, è record invasione (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – In questi giorni sono ripresi gli sbarchi sull’isola di Lampedusa, con più di 1600 persone ammassate in una struttura da 350 e con le previsioni di un ulteriore massiccio aumento di arrivi. Nel solo meso di luglio di quest’anno, secondo i dati, abbiamo avuto più sbarchi di immigrati che durante tutto l’anno 2019, inoltre, l’ultimo aggiornamento del Viminale indica che dall’inizio del 2022 sono stati più di 42 mila gli immigrati arrivati sulle nostre coste, contro i 29 mila del 2021. Adesso l’hotspot di accoglienza si trova in un esasperato sovraffollamento e con la necessità di trasferire un gran numero di immigrati in altre strutture. Altri 600 immigrati in arrivo Solamente nella giornata di ieri sono stati più di 200 gli immigrati ad essere ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago – In questi giorni sono ripresi gli sbarchi sull’isola di Lampedusa, con più di 1600 persone ammassate in una struttura da 350 e con le previsioni di un ulteriore massiccio aumento di arrivi. Nel solo meso di luglio di quest’anno, secondo i dati, abbiamo avuto più sbarchi diche durante tutto l’anno 2019, inoltre, l’ultimo aggiornamento del Viminale indica che dall’delsono stati più di 42 mila gliarrivati sulle nostre coste, contro i 29 mila del 2021. Adesso l’hotspot di accoglienza si trova in un esasperato sovraffollamento e con la necessità di trasferire un gran numero diin altre strutture. Altri 600in arrivo Solamente nella giornata di ieri sono stati più di 200 gliad essere ...

