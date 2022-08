“Ma come”. La scoperta su Eleonora Giorgi dopo il battesimo del nipotino. Paolo Ciavarro spiega (Di mercoledì 3 agosto 2022) Qualche giorno fa è stato battezzato Gabriele, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. È stato Alfonso Signorini a fare da padrino al piccolo. L’aveva promesso durante questa ultima edizione del GF Vip 6 quando, in diretta e poco prima che il piccolo nascesse, la mamma gli aveva chiesto: “Voglio che lo battezzi tu” disse, ricevendo un sì immediato come risposta. Del resto il conduttore del reality ha avuto un ruolo fondamentale nella storia d’amore dei due genitori. Due anni fa Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro si conoscevano e innamoravano al GF Vip e ora sono genitori di Gabriele. Durante la festa di battesimo, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso partendo proprio dal loro GF Vip. “Clizia mi disse ‘Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 3 agosto 2022) Qualche giorno fa è stato battezzato Gabriele, il figlio die Clizia Incorvaia. È stato Alfonso Signorini a fare da padrino al piccolo. L’aveva promesso durante questa ultima edizione del GF Vip 6 quando, in diretta e poco prima che il piccolo nascesse, la mamma gli aveva chiesto: “Voglio che lo battezzi tu” disse, ricevendo un sì immediatorisposta. Del resto il conduttore del reality ha avuto un ruolo fondamentale nella storia d’amore dei due genitori. Due anni fa Clizia Incorvaia esi conoscevano e innamoravano al GF Vip e ora sono genitori di Gabriele. Durante la festa di, Alfonso Signorini ha voluto fare un discorso partendo proprio dal loro GF Vip. “Clizia mi disse ‘Alfonso, voglio fare questa esperienza per ricominciare da capo la ...

