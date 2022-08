Lino Banfi, l’intervista “addio” alla carriera è struggente: “Sono ai supplementari” (Di mercoledì 3 agosto 2022) «È stato un Covid comico, come tutte le cose della mia vita. L’ho avuto con mia moglie e lei era felice quando ha scoperto che eravamo positivi insieme e non dovevamo separarci, è stata una cosa molto tenera». Comincia così l’intervista che Lino Banfi ha rilasciato a «Leggo». Il popolare attore, noto soprattutto per aver interpretato in tv Nonno Libero in un “Un Medico in famiglia”, ha tracciato un bilancio della sua carriera e detto cosa pensa del cinema di oggi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti e Ilary Blasi, spunta clausola bomba sul divorzio Lino Banfi, 86 anni compiuti e 60 di carriera, a Maratea, ha ritirato il Premio Internazionale Basilicata del festival Marateale. Non si è mai risparmiato, la recitazione è la sua vita. Il ... Leggi su tvzap (Di mercoledì 3 agosto 2022) «È stato un Covid comico, come tutte le cose della mia vita. L’ho avuto con mia moglie e lei era felice quando ha scoperto che eravamo positivi insieme e non dovevamo separarci, è stata una cosa molto tenera». Comincia cosìcheha rilasciato a «Leggo». Il popolare attore, noto soprattutto per aver interpretato in tv Nonno Libero in un “Un Medico in famiglia”, ha tracciato un bilancio della suae detto cosa pensa del cinema di oggi. (continua a leggere dopo le foto) leggi anche l’articolo —> Totti e Ilary Blasi, spunta clausola bomba sul divorzio, 86 anni compiuti e 60 di, a Maratea, ha ritirato il Premio Internazionale Basilicata del festival Marateale. Non si è mai risparmiato, la recitazione è la sua vita. Il ...

