Lecce, Askildsen: «Mi sono ambientato subito bene» (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parole di Askildsen, neo acquisto del Lecce: «Ora il mio unico obiettivo è fare bene con il Lecce, poi vedremo» Kristoffer Askildsen si è presentato ai nuovi tifosi del Lecce. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista norvegese (di proprietà della Sampdoria) in conferenza stampa. Lecce – «Mi sono ambientato bene, mi sento parte integrante del gruppo e sono molto contento di essere arrivato in questa città». HJULMAND – «Morten è un gran giocatore, questo senza ombra di dubbio. Ho legato con lui, ma non è il solo, ho un buon rapporto anche con gli italiani». NAZIONALE – «Ora il mio unico obiettivo è fare bene con il Lecce, poi vedremo. Devo ... Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022) Le parole di, neo acquisto del: «Ora il mio unico obiettivo è farecon il, poi vedremo» Kristoffersi è presentato ai nuovi tifosi del. Ecco le dichiarazioni rilasciate dal centrocampista norvegese (di proprietà della Sampdoria) in conferenza stampa.– «Mi, mi sento parte integrante del gruppo emolto contento di essere arrivato in questa città». HJULMAND – «Morten è un gran giocatore, questo senza ombra di dubbio. Ho legato con lui, ma non è il solo, ho un buon rapporto anche con gli italiani». NAZIONALE – «Ora il mio unico obiettivo è farecon il, poi vedremo. Devo ...

infoitsport : Askildsen: «Lecce pronto per l’Inter, vogliamo far bene. Ma lavoro da fare» - internewsit : Askildsen: «Lecce pronto per l'Inter, vogliamo far bene. Ma lavoro da fare» - - clubdoria46 : Ex #Sampdoria, #Askildsen si presenta a #Lecce e la spara grossa…. - SampNews24 : #Lecce, ds #Corvino: «Ecco perché ho preso #Askildsen dalla #Sampdoria» - SampNews24 : #Lecce, #Askildsen: «Voglio Mondiale, Scudetto e Champions League» -