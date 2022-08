Lazio, Luis Alberto non si presenta all’allenamento (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lazio, Luis Alberto diserta l’allenamento e manda un certificato medico. Lo spagnolo vuole il Siviglia, ma non arriva l’offerta giusta Dopo la giornata di riposo concessa da Sarri alla squadra, la Lazio riparte in allenamento ad organico completo, salvo Luis Alberto. Secondo quanto riportato dal Messaggero, lo spagnolo ha presentato un certificato medico e non si è fatto vedere. Lo strappo è ormai confermato, con il calciatore che vuole il Siviglia, che però non ha ancora messo sul tavolo i 22 milioni richiesti dalla Lazio. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022)diserta l’allenamento e manda un certificato medico. Lo spagnolo vuole il Siviglia, ma non arriva l’offerta giusta Dopo la giornata di riposo concessa da Sarri alla squadra, lariparte in allenamento ad organico completo, salvo. Secondo quanto riportato dal Messaggero, lo spagnolo hato un certificato medico e non si è fatto vedere. Lo strappo è ormai confermato, con il calciatore che vuole il Siviglia, che però non ha ancora messo sul tavolo i 22 milioni richiesti dalla. L'articolo proviene da Calcio News 24.

