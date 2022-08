(Di mercoledì 3 agosto 2022) ROMA - Era da 9 anni, precisamente dall'euforico post 26 maggio 2013, tanto per intenderci, che lanon superava in estateabbonati . E guardando un po' più in generale, prendendo ...

LMilan_07 : @Rigna_risorto Probabilmente si aspettavano dicesse: 'qui alla Lazio fa schifo tutto, purtroppo sono stato costrett… - reteviafrancesc : Un cammino che apre la mente e scalda il cuore #viadifrancesco #lazio @valecorrado86 - Aquila6811 : RT @LALAZIOMIA: Lazio, il cuore dei tifosi: abbonamenti oltre quota ventimila - sportli26181512 : Lazio, il cuore dei tifosi: abbonamenti oltre quota ventimila: Per la settima volta nell’era Lotito il traguardo vi… - LALAZIOMIA : Lazio, il cuore dei tifosi: abbonamenti oltre quota ventimila -

ROMA - Era da 9 anni, precisamente dall'euforico post 26 maggio 2013, tanto per intenderci, che lanon superava in estate quota ventimila abbonati . E guardando un po' più in generale, prendendo in considerazione i 19 anni di presidenza Lotito, si tratta della settima volta che si taglia un ...Con Alessio ci siamo sentiti tante volte al telefono: è venuto allaperché ha questi colori nel. Abbiamo agito per poterlo portare a casa. Lo stesso è stato con Vecino. Si è creato un ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Roma, 3 ago. - (Adnkronos) - "Quello che è mancato nella Lazio è che in determinati momenti non riusciva a mantenere alta la tensione. Con Romagnoli e Vecino non succederà, sono abituati a ...