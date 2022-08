Kansas: gli elettori proteggono il diritto all’aborto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il Kansas rimarrà uno Stato in cui il diritto di aborto è garantito. I cittadini hanno infatti votato a favore del diritto di aborto. Il voto è considerato un’importantissima vittoria per i movimenti a favore della libertà delle donne, tenendo anche conto che il Kansas è uno Stato conservatore. Kansas: gli elettori votano a favore Leggi su periodicodaily (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilrimarrà uno Stato in cui ildi aborto è garantito. I cittadini hanno infatti votato a favore deldi aborto. Il voto è considerato un’importantissima vittoria per i movimenti a favore della libertà delle donne, tenendo anche conto che ilè uno Stato conservatore.: glivotano a favore

