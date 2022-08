Il clima in Italia nel 2021 secondo i dati Ispra (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi anni si parla sempre più di cambiamenti climatici. E forse mai come in questa torrida estate 2022 il clima sembra davvero cambiato. Dopo la siccità che sta interessando ormai da diversi ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 3 agosto 2022) Negli ultimi anni si parla sempre più di cambiamentitici. E forse mai come in questa torrida estate 2022 ilsembra davvero cambiato. Dopo la siccità che sta interessando ormai da diversi ...

valigiablu : Un voto per il clima. La lettera della Società Italiana per le Scienze del Clima per chiedere alla politica italian… - GiovaQuez : 'La Russia non sembra un paese in guerra e c'è anche un clima da Dio rispetto a Roma. In Italia non vogliono farci… - Link4Universe : Siete a favore dell'implementazione del nucleare in Italia per la produzione di energia pulita, per l'indipendenza… - cgregorio52 : RT @GiovaQuez: 'La Russia non sembra un paese in guerra e c'è anche un clima da Dio rispetto a Roma. In Italia non vogliono farci votare, p… - raffanto66 : @stanzaselvaggia Proprio sicura sicura che il clima creato in Italia verso gli immigrati di colore non c'entri proprio nulla? Mah! -