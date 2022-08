(Di mercoledì 3 agosto 2022) Che farà l'ex attaccante del Napoli ? Secondo la Gazzetta è già arrivata unada parte del belga, si ipotizza un rifiuto per non entrare nella schiera dei traditori. Insommaavrebbe ...

Sportevai.it

Che farà l'ex attaccante del Napoli Secondo la Gazzetta è già arrivata unada parte del belga, si ipotizza un rifiuto per non entrare nella schiera dei traditori. Insomma Mertens avrebbe ...Che farà l'ex attaccante del Napoli Secondo la Gazzetta è già arrivata unada parte del belga, si ipotizza un rifiuto per non entrare nella schiera dei traditori. Insomma Mertens avrebbe ... Flitra la risposta di Mertens alla Juventus | Top News