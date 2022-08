F1, l’Alpine annuncia Ocar Piastri per il 2023, ma lui risponde: “Non guiderò per loro” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo aver appresso che Fernando Alonso il prossimo anno correrà con l‘Aston Martin in sostituzione di Sebastian Vettel, prossimo al ritiro, l‘Alpine è corsa ai ripari. La scuderia francese martedì 2 luglio aveva annunciato che a sostituire lo spagnolo sarebbe stato Oscar Piastri. “Nell’ambito del suo percorso formativo in F1, Oscar è stato promosso pilota di riserva del BWT Alpine F1 Team all’inizio della stagione 2022 e da allora sta seguendo, sotto la guida del Team e con il suo pieno sostegno finanziario, un programma di formazione intensivo e completo che prevede test privati sulla A521, la vettura Alpine F1 del 2021, supporto in gara e sessioni di simulazione per prepararlo al prossimo grande passo in F1. Alpine non vede l’ora di assistere alla prossima tappa della sua carriera in F1 al fianco di Esteban Ocon“, si legge nel comunicato della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Dopo aver appresso che Fernando Alonso il prossimo anno correrà con l‘Aston Martin in sostituzione di Sebastian Vettel, prossimo al ritiro, l‘Alpine è corsa ai ripari. La scuderia francese martedì 2 luglio avevato che a sostituire lo spagnolo sarebbe stato Oscar. “Nell’ambito del suo percorso formativo in F1, Oscar è stato promosso pilota di riserva del BWT Alpine F1 Team all’inizio della stagione 2022 e da allora sta seguendo, sotto la guida del Team e con il suo pieno sostegno finanziario, un programma di formazione intensivo e completo che prevede test privati sulla A521, la vettura Alpine F1 del 2021, supporto in gara e sessioni di simulazione per prepararlo al prossimo grande passo in F1. Alpine non vede l’ora di assistere alla prossima tappa della sua carriera in F1 al fianco di Esteban Ocon“, si legge nel comunicato della ...

SkySportF1 : L'Alpine annuncia Oscar Piastri, ma lui smentisce #SkyMotori #F1 #Formula1 #Piastri #Alpine - fattoquotidiano : F1, l’Alpine annuncia Ocar Piastri per il 2023, ma lui risponde: “Non guiderò per loro” - LIRRIVERENTE3 : Oscar Piastri, la Alpine lo annuncia per il 2023, il pilota: «Non ho firmato nessun contratto» L'australiano Piastr… - peterkama : Oscar Piastri, la Alpine lo annuncia per il 2023, il pilota: «Non ho firmato nessun contratto» L'australiano Piastr… - ansacalciosport : L'Alpine annuncia Piastri per 2023, il pilota smentisce. 'Nessun contratto firmato con il team', dice sui social |… -