Elezioni 2022, dottoressa no vax Balanzoni: "Tante richieste ma non mi candido" (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – "Assolutamente no. Mi è stato chiesto ripetutamente di candidarmi ma ho detto no a tutti". Barbara Balanzoni, la dottoressa radiata dall'Ordine dei medici di Venezia per le sue posizioni no vax, risponde così all'Adnkronos su una sua possibile candidatura alle Elezioni politiche 2022. "Le mie posizioni – aggiunge – le rappresento già benissimo così". Quanto a Stefano Puzzer e alla poliziotta Nandra Schilirò, che hanno fatto una scelta opposta alla sua candidandosi nelle fila di Italexit di Gianluigi Paragone, dice: "La loro è una legittima scelta, ognuno valuta cosa fare, siamo nella più totale libertà di autodeterminazione, almeno qui. Sono scelte personali che rispetto, Puzzer tra l'altro ha già pagato un prezzo alto e queste cose nelle decisioni pesano". (di Silvia Mancinelli)

