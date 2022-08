Cervino, armi e stupefacenti in casa: arrestato 32enne (Di mercoledì 3 agosto 2022) I militari hanno ritrovato nell’abitazione dell’uomo, a Cervino, droga, una pistola modificata e anche quasi 5mila euro in banconote di vario taglio. I carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico (Caserta), nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di porto Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 agosto 2022) I militari hanno ritrovato nell’abitazione dell’uomo, a, droga, una pistola modificata e anche quasi 5mila euro in banconote di vario taglio. I carabinieri della stazione di Santa Maria a Vico (Caserta), nella tarda serata di ieri, nel corso di un servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dei reati in materia di porto

