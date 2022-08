Calciomercato Torino: il sogno è Kumbulla, ma la Roma spara alto (Di mercoledì 3 agosto 2022) Calciomercato Torino, Juric vorrebbe Kumbulla per la difesa, ma la Roma richiede 20 milioni, troppi per i granata Marash Kumbulla è l’obiettivo principale del Torino e di Juric per rimpiazzare Bremer. Come riporta però La Stampa, l’operazione per i granata è molto complicata. I giallorossi infatti chiedono 20 milioni per liberarsi del difensore, una cifra considerata fuori budget dalla dirigenza dei granata. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 3 agosto 2022), Juric vorrebbeper la difesa, ma larichiede 20 milioni, troppi per i granata Marashè l’obiettivo principale dele di Juric per rimpiazzare Bremer. Come riporta però La Stampa, l’operazione per i granata è molto complicata. I giallorossi infatti chiedono 20 milioni per liberarsi del difensore, una cifra considerata fuori budget dalla dirigenza dei granata. L'articolo proviene da Calcio News 24.

