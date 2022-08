Calcio: Figc, ripescate in Serie C Fermana e Torres (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - La Fermana e la Torres sono state ripescate in Serie C. Lo ha deciso la Figc dopo il pronunciamento del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso per la riammissione del Teramo e del Campobasso. "Il presidente federale vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 28 luglio 2022; d'intesa con i Vice-Presidenti, delibera di concedere alle società Fermana F.C. S.R.L. e Torres S.R.L. la Licenza Nazionale del Campionato Serie C 2022/2023 e di ammetterle alla partecipazione al medesimo campionato", si legge nel comunicato della FederCalcio. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 3 agosto 2022) Roma, 3 ago. (Adnkronos) - Lae lasono stateinC. Lo ha deciso ladopo il pronunciamento del Tar del Lazio che ha respinto il ricorso per la riammissione del Teramo e del Campobasso. "Il presidente federale vista la delega conferita dal Consiglio Federale del 28 luglio 2022; d'intesa con i Vice-Presidenti, delibera di concedere alle societàF.C. S.R.L. eS.R.L. la Licenza Nazionale del CampionatoC 2022/2023 e di ammetterle alla partecipazione al medesimo campionato", si legge nel comunicato della Feder

