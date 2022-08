Bollette luce e gas, stop modifiche unilaterali contratti (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale. Lo prevede la bozza del decreto legge Aiuti bis. ”Fino al 31 ottobre 2022 -si legge nel provvedimento- è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Nella bozza si specifica che la misura è ”in attesa riscontro Arera su impatto sulle imprese fornitrici” e che è possibile una ”perimetrazione dell’ambito applicativo in base alle dimensioni dell’impresa fornitrice”. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 3 agosto 2022) (Adnkronos) – Sospensione delledeidi fornitura di energia elettrica e gas naturale. Lo prevede la bozza del decreto legge Aiuti bis. ”Fino al 31 ottobre 2022 -si legge nel provvedimento- è sospesa l’efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all’impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo nei rapporti con i clienti domestici ancorché sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte”. Nella bozza si specifica che la misura è ”in attesa riscontro Arera su impatto sulle imprese fornitrici” e che è possibile una ”perimetrazione dell’ambito applicativo in base alle dimensioni dell’impresa fornitrice”. L'articolo proviene da Italia Sera.

