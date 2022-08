“Basta, non compro più calciatori africani”. De Laurentiis accusato di razzismo ma lui parlava di soldi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un lungo ragionamento sul campionato di serie A, sui Mondiali, sul calcio da riformare e sui costi esosi per le società sportive, poi Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è scivolato sulla gaffe, che nulla aveva a che fare col razzismo ma che è stata accolta come tale sui social. In riferimento al difensore Koulibaly, ceduto al Chelsea questa estate, De Laurentiis s’è lasciato scappare questa frase: “Basta africani, oppure che rinuncino a giocare la Coppa d’Africa. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato”. Il colore della pelle e l’origine del giocatore non c’entra nulla con le “accuse” del presidente, che avrebbe detto lo stesso anche per uno svedese costretto a giocare la Coppa scandinava a ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Un lungo ragionamento sul campionato di serie A, sui Mondiali, sul calcio da riformare e sui costi esosi per le società sportive, poi Aurelio De, presidente del Napoli, è scivolato sulla gaffe, che nulla aveva a che fare colma che è stata accolta come tale sui social. In riferimento al difensore Koulibaly, ceduto al Chelsea questa estate, Des’è lasciato scappare questa frase: “, oppure che rinuncino a giocare la Coppa d’Africa. Io non ne comprerò più per questo motivo. Noi paghiamo gli stipendi per mandarli in giro a giocare per il mondo nel bel mezzo del campionato”. Il colore della pelle e l’origine del giocatore non c’entra nulla con le “accuse” del presidente, che avrebbe detto lo stesso anche per uno svedese costretto a giocare la Coppa scandinava a ...

LaVeritaWeb : A Vienna basta obbligo di quarantena: i positivi possono uscire con la Ffp2. Negli Stati federali tedeschi si valut… - CarloCalenda : Basta che non sia nel lettone di Putin. - CottarelliCPI : Un appello ai media 'mainstream' italiani: basta parlare della pizza di Briatore. Non se ne può più (idem per le vicende familiari di Totti) - aka_rebel8 : @Cazzaccimiei1 @heyjude_90 @CharmesBukowski @LengoCotto Ho portato dati, statistiche, oltre che miei pareri. Se non… - Loretta88197243 : @elio_vito @GiuseppeConteIT @kiara86769608 Qui non si tratta di esagerare e basta si tratta di prendere per i fonde… -