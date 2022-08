Alessia e Giulia Pisanu, sorelle travolte e uccise dal treno: “12 secondi devastanti” (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci sarebbero diversi aspetti che ancora non tornano dietro la morte delle due sorelle, Alessia e Giulia Pisanu, di 14 e 17 anni, travolte e uccise da un Frecciarossa a Riccione. A partire dal motivo per il quale sarebbero scese sui binari, passando poi al telefono rubato ed agli stivali tolti senza un apparente motivo. Alessia e Giulia Pisanu: cosa non torna, la ricostruzione Tatiana, la mamma delle due sorelle travolte e uccise dal treno, era separata dal marito da circa un anno ed era nel suo paese di origine, la Romania, quando si è consumata la tragedia. Ha preso il primo volo per raggiungere l’Italia ed affrontare da vicino la morte di Alessia e ... Leggi su chihaucciso (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ci sarebbero diversi aspetti che ancora non tornano dietro la morte delle due, di 14 e 17 anni,da un Frecciarossa a Riccione. A partire dal motivo per il quale sarebbero scese sui binari, passando poi al telefono rubato ed agli stivali tolti senza un apparente motivo.: cosa non torna, la ricostruzione Tatiana, la mamma delle duedal, era separata dal marito da circa un anno ed era nel suo paese di origine, la Romania, quando si è consumata la tragedia. Ha preso il primo volo per raggiungere l’Italia ed affrontare da vicino la morte die ...

matteosalvinimi : Una preghiera per Giulia e Alessia. Mi stringo forte al dolore degli amici e della famiglia. - infoitinterno : Ragazze uccise dal treno e la gogna social: 'Come vi permettete di giudicare il papà di Alessia e Giulia?' - CrestaLaila : Le chat dell'orrore su Giulia e Alessia: 'Dove trovo il video del treno?' - serenel14278447 : 'LA TRAGEDIA DI RICCIONE Giulia e Alessia uccise dal treno, i punti oscuri. La madre: «Non me lo spiego, erano resp… - lifepeople_mag : Alessia a Giulia, erano sorelle e avevano solo 15 e 17 anni. La mattina del 31 Luglio, alle ore 7 circa sono state… -