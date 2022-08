ADATA | presentate le nuove memorie della serie ACE

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Nelle ultime ore, l’aziendaha presentato le sue nuovissimeACE(qui per maggiori info sull’azienda), è un produttore leader di moduli di memoria, unità flash USB, schede di memoria, unità a stato solido, dischi rigidi portatili e periferiche gaming. L’azienda, presenta oggi la sua ultimadi moduli di memoria per i creators, laACE. I creators possono scegliere tra due modelli a seconda del budget e dei requisiti di prestazioni. Ovvero leACE 6400 DDR5 ed ACE 3600 DDR4. Lainclude anche un modulo ACE 6400 DDR5 in edizione limitata che presenta un design unico nel suo genere creato in collaborazione con un designer tedesco. Tutti e tre i moduli supportano ...