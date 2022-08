Valeria Graci si mostra in bikini e dà un bell’esempio di body positivity (Di martedì 2 agosto 2022) Valeria Graci mostra con fierezza il suo bikini body su Instagram e usa l’ironia per dare un bell’esempio di body positivity. Valeria Graci è fiera del suo corpo e ha scelto di mostrarlo, senza timore, sui social in una foto che la ritrae in bikini durante le sue recenti vacanze in Sardegna. Valeria Graci è Leggi su people24.myblog (Di martedì 2 agosto 2022)con fierezza il suosu Instagram e usa l’ironia per dare undiè fiera del suo corpo e ha scelto dirlo, senza timore, sui social in una foto che la ritrae indurante le sue recenti vacanze in Sardegna.

telodogratis : Body positivity, Valeria Graci si mostra in bikini e ironizza: “Vi vedo che guardate la ritenzione idrica” - GianlucaTimpone : RT @GalantoMassimo: Valeria Graci a #CitofonareRai2 da settembre con Paola Perego e Simona Ventura. In uscita Cloris Brosca (La Zingara) e… - FabioTraversa : RT @GalantoMassimo: Valeria Graci a #CitofonareRai2 da settembre con Paola Perego e Simona Ventura. In uscita Cloris Brosca (La Zingara) e… - LAlimini76 : RT @GalantoMassimo: Valeria Graci a #CitofonareRai2 da settembre con Paola Perego e Simona Ventura. In uscita Cloris Brosca (La Zingara) e… - GalantoMassimo : Valeria Graci a #CitofonareRai2 da settembre con Paola Perego e Simona Ventura. In uscita Cloris Brosca (La Zingara… -