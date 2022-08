Ultime Notizie – Già a 4 mesi bimbi ascoltano e ‘prevedono’ eventi | lo studio

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di martedì 2 agosto 2022) Il nostro cervello funziona in maniera predittiva: il 95% dell’attività celebrale è continuamente coinvolta nel formulare predizioni probabilistiche sugliche si potrebbero verificare nell’ambiente. Queste ipotesi vengono, spesso inconsapevolmente, confrontate con la realtà in maniera da arrivare a una corretta interpretazione di ciò che si è sentito o visto. Una capacità che si ha già dai 4di età, secondo il team di ricercatori dell’Università di Padova che, in unopubblicato sulla rivista ‘Scientific Reports’, rispondono per la prima volta alla domanda sull’età di esordio di questa capacità. Secondo gli scienziati, i bambini di soli 4, per esempio, sono in grado di anticipare un evento a seconda del suono sentito. Una voce è in grado di pre-attivare i circuiti neurali coinvolti nella ...