Real Madrid, Rodrygo: «Non riesco a credere di aver vinto la Champions. Ancelotti un fenomeno»

L'attaccante del Real Madrid Rodrygo è tornato sulla Champions League vinta contro il Liverpool

Rodrygo, attaccante brasiliano del Real Madrid, ai canali ufficiali della UEFA è tornato sulla Champions League vinta in finale contro il Liverpool e della Supercoppa Europea che si giocherà contro l'Eintracht Francoforte.

Champions – «A volte mi dico: mio Dio, ho vinto una Champions League! Non riesco ancora a crederci. È sempre stato uno dei miei sogni più grandi: giocare per il Real Madrid e vincere la Champions League. E l'ho raggiunto a soli 21 anni. Penso che sia difficile assimilare che ho raggiunto questo traguardo. Ma non ...

