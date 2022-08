Pescara: agguato in un bar, un morto e un ferito grave (Di martedì 2 agosto 2022) Un agguato in stile regolamento di conti. Almeno stando alle prime testimonianze raccolte. Tra i primi a lanciare l'allarme una dipendente del Bar del Parco che si è nascosta sotto ad un tavolo e ha ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 2 agosto 2022) Unin stile regolamento di conti. Almeno stando alle prime testimonianze raccolte. Tra i primi a lanciare l'allarme una dipendente del Bar del Parco che si è nascosta sotto ad un tavolo e ha ...

infoitinterno : Pescara, agguato nel bar del centro: ucciso un architetto, grave ex calciatore - infoitinterno : Agguato a Pescara, a sparare un uomo in moto vestito di nero e col casco integrale - repubblica : Agguato a Pescara, a sparare un uomo in moto vestito di nero e col casco integrale - repubblica : Nell'agguato di Pescara ucciso un architetto e ferito un ex calciatore con precedenti penali. Ipotesi regolamento d… -