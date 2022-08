Myss Keta, dal pubblico le urlano “Portaci a put*ane”. Lei interrompe il concerto e sbotta: “Vi faccio buttare tra i coccodrilli” – VIDEO (Di martedì 2 agosto 2022) Questo titolo è un vero e proprio déjà vu. È di qualche mese fa infatti la notizia di quando Elettra Lamborghini si è trovata a dover cacciare dal suo concerto alcune persone che tra il pubblico avevano iniziato ad offenderla con appellativi spregevoli. Ieri la stessa situazione spiacevole è capitata ad un’altra Regina dell’estate e del pop: Myss Keta. Sempre tra il pubblico, durante l’esibizione della cantante, si sono alzati cori da stadio assolutamente inqualificabili: “Oh Myss Keta, Portaci a put*ane”. I fan dell’artista hanno deciso di pubblicare subito il VIDEO in rete per mostrare l’accaduto. Tra questi anche il TikTok di una ragazza presente all’interno del locale. Il suo VIDEO, ad ora, conta ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 agosto 2022) Questo titolo è un vero e proprio déjà vu. È di qualche mese fa infatti la notizia di quando Elettra Lamborghini si è trovata a dover cacciare dal suoalcune persone che tra ilavevano iniziato ad offenderla con appellativi spregevoli. Ieri la stessa situazione spiacevole è capitata ad un’altra Regina dell’estate e del pop:. Sempre tra il, durante l’esibizione della cantante, si sono alzati cori da stadio assolutamente inqualificabili: “Oh”. I fan dell’artista hanno deciso di pubblicare subito ilin rete per mostrare l’accaduto. Tra questi anche il TikTok di una ragazza presente all’interno del locale. Il suo, ad ora, conta ...

