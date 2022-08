Marco Cappato accompagna una donna in Svizzera per il suicidio assistito: “È stata una sua scelta” (Di martedì 2 agosto 2022) Marco Cappato, tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova in Svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, affetta da un tumore incurabile ai polmoni. Adelina, nome di fantasia scelto da Elena, che si apprende essere spirata questa mattina, 2 agosto, in zona Basilea, aveva chiesto di essere accompagnata nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al suicidio assistito. Per il tesoriere della Coscioni si tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la persona accompagnata non è “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi non rientra nei parametri previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso “Cappato/Dj Fabo” per l’accesso al ... Leggi su luce.lanazione (Di martedì 2 agosto 2022), tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni, si trova inper dare seguito alla richiesta di aiuto ricevuta da parte di una signora veneta di 69 anni, affetta da un tumore incurabile ai polmoni. Adelina, nome di fantasia scelto da Elena, che si apprende essere spirata questa mattina, 2 agosto, in zona Basilea, aveva chiesto di essereta nel Paese elvetico per potere accedere legalmente al. Per il tesoriere della Coscioni si tratta di una nuova disobbedienza civile, dal momento che la personata non è “tenuta in vita da trattamenti di sostegno vitale”, quindi non rientra nei parametri previsti dalla sentenza 242/2019 della Corte Costituzionale sul caso “/Dj Fabo” per l’accesso al ...

