LIVE Giorgi-Kudermetova, WTA San José in DIRETTA: Dolehide batte in due set Day! Tra poco l’azzurra (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.22 Veronika Kudermetova ritorna in California dopo il forfait dello scorso anno quando era designata come testa di serie #5 contro l’americana Coco Vandeweghe. 21.20 Al via il riscaldamento! batte Giorgi all’esordio nel match. 21.18 L’italiana ha raggiunto pochi risultati degni di nota in questa stagione: è uscita al terzo turno agli Australian Open e al quarto turno al Roland Garros mentre è giunta in semifinale a Eastbourne e ai quarti di finale a Birmingham. 21.16 l’azzurra avrebbe dovuto esordire contro la spagnola Garbine Muguruza, infortunatasi prima del debutto e sostituita dalla testa di serie #9 russa 21.14 Ritorno in campo per Camila Giorgi che ha perso al primo turno a Wimbledon contro la polacca Magdalena Frech ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.22 Veronikaritorna in California dopo il forfait dello scorso anno quando era designata come testa di serie #5 contro l’americana Coco Vandeweghe. 21.20 Al via il riscaldamento!all’esordio nel match. 21.18 L’italiana ha raggiunto pochi risultati degni di nota in questa stagione: è uscita al terzo turno agli Australian Open e al quarto turno al Roland Garros mentre è giunta in semifinale a Eastbourne e ai quarti di finale a Birmingham. 21.16avrebbe dovuto esordire contro la spagnola Garbine Muguruza, infortunatasi prima del debutto e sostituita dalla testa di serie #9 russa 21.14 Ritorno in campo per Camilache ha perso al primo turno a Wimbledon contro la polacca Magdalena Frech ...

OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA San José - Camila Giorgi torna in campo dopo l’eliminazione di Wimbledon! L’azzurra fa il suo de… - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Giorgi a San Josè (L… - sportli26181512 : Italia-Francia LIVE, il risultato in diretta della semifinale di Nations League: Gli Azzurri di De Giorgi affrontan… -