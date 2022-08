LIVE Giorgi-Kudermetova 6-5, WTA San José in DIRETTA: la russa deve allungare il primo set (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 0-2 Errore di Giorgi in risposta. 0-1 SUBITO MINI-BREAK DI Kudermetova 6-6 SI VOLA AL TIE BREAK 40-15 Gran prima della #19 al mondo. 30-15 L’azzurra martella di diritto e chiude in diagonale. 30-0 Risposta lunga di Giorgi. 15-0 Buona prima di Kudermetova. 6-5 Giorgi tiene il servizio e si assicura di disputare il tie-break. 40-30 DIRITTO A VOLO DI Giorgi! 30-30 Servizio e rovescio di Giorgi. 15-30 Doppio fallo di Giorgi. 15-15 Diciottesimo errore non forzato di Giorgi. 15-0 Gran prima esterna di Giorgi. 5-5 Kudermetova allunga il primo set. 40-30 CHE DIFESA DI Kudermetova! Diritto diagonale in ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-2 Errore diin risposta. 0-1 SUBITO MINI-BREAK DI6-6 SI VOLA AL TIE BREAK 40-15 Gran prima della #19 al mondo. 30-15 L’azzurra martella di diritto e chiude in diagonale. 30-0 Risposta lunga di. 15-0 Buona prima di. 6-5tiene il servizio e si assicura di disputare il tie-break. 40-30 DIRITTO A VOLO DI! 30-30 Servizio e rovescio di. 15-30 Doppio fallo di. 15-15 Diciottesimo errore non forzato di. 15-0 Gran prima esterna di. 5-5allunga ilset. 40-30 CHE DIFESA DI! Diritto diagonale in ...

