LIVE Camila Giorgi-Kudermetova 6-7 6-4 0-3, WTA San José in DIRETTA: break della rissa in avvio di terzo set (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15-40 Servizio e diritto di Giorgi. 0-40 Tre palle break Kudermetova! 0-30 Altro doppio fallo dell’italiana. 0-15 Doppio fallo in avvio dell’azzurra. 0-3 break confermato da Kudermetova: Giorgi deve riprendere il ritmo del gioco. 40-30 Risposta fuori misura dell’italiana. 30-30 CHIUSURA A VOLO IN CONTROTEMPO DI Giorgi! 30-15 Contropiede e dritto vincente dell’italiana. 30-0 Diritto lungolinea vincente della russa che si carica con un urlo. 15-0 Buona prima della russa. 0-2 break IMMEDIATO DI Kudermetova! Disastro al servizio dell’italiana. 40-AD PALLA break Kudermetova! Errore ... Leggi su oasport (Di martedì 2 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-40 Servizio e diritto di. 0-40 Tre palle! 0-30 Altro doppio fallo dell’italiana. 0-15 Doppio fallo indell’azzurra. 0-3confermato dadeve riprendere il ritmo del gioco. 40-30 Risposta fuori misura dell’italiana. 30-30 CHIUSURA A VOLO IN CONTROTEMPO DI! 30-15 Contropiede e dritto vincente dell’italiana. 30-0 Diritto lungolinea vincenterussa che si carica con un urlo. 15-0 Buona primarussa. 0-2IMMEDIATO DI! Disastro al servizio dell’italiana. 40-AD PALLA! Errore ...

zazoomblog : LIVE Camila Giorgi-Kudermetova 6-7 5-4 WTA San José in DIRETTA: l’azzurra serve per il secondo set - #Camila… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - WTA San José - Camila Giorgi torna in campo dopo l’eliminazione di Wimbledon! L’azzurra fa il suo de… - livetennisit : WTA 500 San Jose e WTA 250 Washington: I risultati con il dettaglio del Day 2. In campo Camila Giorgi a San Josè (L… - travellover28 : Camila Cabello - Lola (Official Live Performance) | Vevo ft. Yotuel - travellover28 : Camila Cabello - Lola (Official Live Performance) | Vevo ft. Yotuel -