Inferno sull'A1, scontro tra auto e tir: corsie chiuse, un drammatico bilancio (Di martedì 2 agosto 2022) Inferno sull'A1. Nella notte a cavallo tra l'1 e il 2 agosto, due Tir e un'auto si sono scontrati. Tragico il bilancio. L'incidente sull'autostrada del Sole ha infatti provocato la morte di tre persone lungo la corsia sud, nel tratto compreso tra Cassino e San Vittore del Lazio, nel frusinate. A perdere la vita sono stati i conducenti dei mezzi. Ancora da accertare le cause dello scontro. Sta indagando la Polizia Stradale. Anche le vittime sono ancora da identificare e sono state trasferite all'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino' a disposizione del magistrato. Tra le prime ipotesi dietro l'incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte, forse il tentativo di evitare un'auto in panne. Gli autostrasportatori avrebbero provato a ...

