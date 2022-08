Fiorentina | agente Dragowski | «Non può andare in Inghilterra per sfortuna I viola chiedono tanto»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 2 agosto 2022) L’del portiere dellaha parlato della situazione legata all’estremo difensore Mariusz Kulesza,di, in una intervista a Sportowefakty.pl ha parlato della situazione legata al portiere della– «tamente, Bartek ha giocato pochissimo nella stagione precedente. Non è riuscito a completare il trenta per cento dei minuti giocati in una stagione che sarebbe servito per ottenere il permesso di lavoro in. Un club inglese (il Bournemouth ndr) ha anche presentato ricorso, ma purtroppo è stato respinto. Un trasferimento inquest’estate è fuori questione, anche se il nostro obiettivo iniziale era proprio questo». SPAGNA – ...