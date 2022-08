Elezioni: Morra, ho deciso di non candidarmi e non voterò (Di martedì 2 agosto 2022) "Ho deciso di non candidarmi con alcuno nelle prossime Elezioni politiche. E probabilmente mi asterrò dal votare, come facevo prima del 2011 allorquando a Cosenza si è presentato il Movimento 5 stelle,... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) "Hodi noncon alcuno nelle prossimepolitiche. E probabilmente mi asterrò dal votare, come facevo prima del 2011 allorquando a Cosenza si è presentato il Movimento 5 stelle,...

Agenpress : Elezioni. Morra annuncia che non si candida. Il M5s entrato nei palazzi è stato travolto dal vento come un albero… - iconanews : Elezioni: Morra, ho deciso di non candidarmi e non voterò - Open_gol : Il presidente della Commissione parlamentare antimafia non esclude di astenersi il prossimo 25 settembre. Di certo… - CosenzaChannel : Nicola Morra non si ricandida: «Mi asterrò come facevo prima del 2011» - LaCnews24 : Elezioni, Nicola Morra non si ricandida: «Tornerò a fare un altro lavoro e credo sia la cosa giusta»… -