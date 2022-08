È online il bando Mentor 2 (Di martedì 2 agosto 2022) Il bando offre la possibilità alle imprese di Milano, Monza Brianza e Piemonte di ospitare giovani talenti da Marocco e Tunisia in tirocinio, iscrizioni entro il 9 settembre Aperto il bando per partecipare al Progetto Mentor2, finalizzato a promuovere percorsi di mobilità circolare attraverso tirocini professionali gratuiti per giovani provenienti dal Marocco e dalla Tunisia. Destinatari dell’iniziativa sono organizzazioni e imprese pubbliche e private del settore profit o non-profit con sede operativa nell’area metropolitana di Milano, nel territorio di Monza e Brianza e in Piemonte. ll progetto è co-finanziato dal programma della Unione Europea Mobility Partnership Facility III, gestito dall’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Promotore e leader dell’inziativa è il Comune di Milano. La manifestazione di ... Leggi su lombardiaeconomy (Di martedì 2 agosto 2022) Iloffre la possibilità alle imprese di Milano, Monza Brianza e Piemonte di ospitare giovani talenti da Marocco e Tunisia in tirocinio, iscrizioni entro il 9 settembre Aperto ilper partecipare al Progetto2, finalizzato a promuovere percorsi di mobilità circolare attraverso tirocini professionali gratuiti per giovani provenienti dal Marocco e dalla Tunisia. Destinatari dell’iniziativa sono organizzazioni e imprese pubbliche e private del settore profit o non-profit con sede operativa nell’area metropolitana di Milano, nel territorio di Monza e Brianza e in Piemonte. ll progetto è co-finanziato dal programma della Unione Europea Mobility Partnership Facility III, gestito dall’International Centre for Migration Policy Development (ICMPD). Promotore e leader dell’inziativa è il Comune di Milano. La manifestazione di ...

ItalyinMKD : IL BANDO BALCANI 2022 è online: trattasi di una straordinaria occasione di finanziamento per enti pubblici, OO.II.… - MiC_Italia : Online il bando per il conferimento del titolo di Capitale italiana del libro per l’anno 2023: la scadenza fissata… - unisiena : ??Ammissione ai corsi di laurea MAGISTRALE delle #ProfessioniSanitarie a.a. 2022-2023: pubblicato il bando! ??Scadenz… - JensWoelk : RT @ItalyinMKD: IL BANDO BALCANI 2022 è online: trattasi di una straordinaria occasione di finanziamento per enti pubblici, OO.II. e terzo… - Frc_88 : RT @ItalyinMKD: IL BANDO BALCANI 2022 è online: trattasi di una straordinaria occasione di finanziamento per enti pubblici, OO.II. e terzo… -